TikTok и МТС запустили конкурс «ТикТокер Поколения М»

TikTok и МТС запустили федеральный творческий конкурс «ТикТокер Поколения М». Он дает возможность участникам со всей России продемонстрировать свой талант широкой аудитории и объединяет их усилия для доброго дела: за созданный в рамках конкурса в TikTok контент МТС будет жертвовать деньги на лечение тяжелобольным детям.«Поколение М» - это флагманский благотворительный проект МТС, который призывает молодых людей помогать тяжелобольным сверстникам через развитие собственных талантов. В то время как TikTok вдохновляет людей на творчество и дает широкие возможности делиться им с помощью коротких видеороликов, он становится идеальной платформой для того, чтобы привлечь талантливую и вовлеченную аудиторию к благотворительной инициативе. TikTok стал партнером МТС и поддержал его инициативу, запустив совместный онлайн-конкурс «ТикТокер Поколения М» для талантливых блогеров и вокалистов со всей страны. Участникам предлагается записать один или несколько коротких видеороликов, демонстрирующих их вокальные возможности, или креативные ролики в формате storytelling/comedy, и разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М. Все участники конкурса также смогут своим творчеством помочь тяжелобольным детям: за каждое загруженное видео и их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» и направит деньги на помощь детям, нуждающимся в лечении.Конкурс пройдет в два этапа и закончится 14 апреля. По итогам будут сформированы шорт-листы полуфиналистов по музыкальному и блогерскому направлениям, чьи ролики больше всего понравились пользователям. Из них будут выбраны четыре финалиста, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта «Поколение М»: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге, побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» или стажировки у популярных блогеров в Москве.В число наставников проекта вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина, молодые вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт NANCY&SIDOROV, популярные блогеры TikTok Анриэль, Артем Кондратьев, Андрей Федотов, Влад Красавин. Наставники проведут серию онлайн-уроков для начинающих блогеров и певцов и войдут в жюри онлайн-конкурса «ТикТокер Поколения М».