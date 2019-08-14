Тиньков Блэк – дебетовая карта для настоящих ценителей

Согласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и вместе с этим мы получает под свое управление огромное количество возможностей. Однако не многие пользуются всеми возможностями, которые находятся буквально в свободном доступе. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию дебетовую карту Тиньков Блэк, которая позволит тратить ваши деньги с пользой и возвращать их часть обратно на карту. Вы все еще пользуетесь наличкой? Кажется, пришло время оставить позади былые традиции и превращать свои покупки в прибыль.

Да, не все готовы держать свои деньги в электронном виде и придерживаются правила оплачивать покупки только наличкой. Может действительно пришло время призадуматься, что вы упускаете множество возможностей, которые предоставляют вам пластиковые карты? Прямым тому доказательством является дебетовая карта Тинькофф Блэк , которая позволяет своему владельцу зарабатывать до 6% на остаток по карте и снимать, при необходимости, наличные в любом банкомате без какой-либо комиссии. Кроме того, вы можете получать кэшбэк с покупок аж до 30% и это только малая часть преимуществ, которые мы перечислили.

Помимо всего этого обладатели данной карты могут снимать наличные до 600 000 рублей без всякой комиссии и получают бесплатное обслуживание. Однако для этого необходимо выполнять определенные условия. Кроме того, банк предоставляет надежного помощника в лице мобильного банка, который можно считать одним из лучших.Удобно то, что карту Тинькофф Блэк можно получить, практически не выходя из вашего дома. Представитель банка может привезти карту в любое удобное для вас место совершенно бесплатно. После заполнения специальной анкеты вы получите карту приблизительно через 1-2 дня. Пользователям данной карты понравится, что вы можете держать в ней одновременно до 30 разных валют.

Что касается процентов на остаток в 6% годовых, для этого необходимо выполнить определенные условия и они будут начисляться ежемесячно. Для этого необходимо совершать покупки на сумму более 3000 рублей. Порадует то, что максимальный размер процентов составляет аж 300 000 рублей. Кроме того, за любые покупки вы будете получать кэшбэк в 1%, другими словами, если вы потратите в магазине 1000 рублей, то на карту вернется 10 рублей. Отдельное внимание следует уделить тому, что каждый 3 месяца пользователям дается возможность выбрать до 3х категорий, на которые будет действовать повышенный кэшбэк до 5%. Категории следующие: аптеки, аренда авто, топливо, образование, спорт, развлечения, хобби, рестораны, Ж/Д билеты и так далее. Более подробную информацию о данной карте вы можете получить на официальном сайте банка.