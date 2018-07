Топ 10 самых продаваемых игр в Steam за 02 июля 2018 года

Похоже, что первая тройка игр вернулась спустя небольшой промежуток времени, теперь новый список десяти самых продаваемых игр в Steam за неделю, как сообщает Valve:PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSEvent Pass: SanhokGrand Theft Auto VJurassic World EvolutionFINAL FANTASY XV WINDOWS EDITIONARK: Survival EvolvedFallout 4: Game of the Year EditionJurassic World EvolutionThe Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year EditionSteam Link