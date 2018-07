Top 10 самых продаваемых игр в Steam за 5 июля 2018 года

Прошло некоторое время после публикации последнего списка самых продаваемых игр в Steam, теперь он немного изменился в следствии выпуска новых DLC или других дополнений.1 - PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS2 - Grand Theft Auto V3 - Event Pass: Sanhok4 - Jurassic World Evolution5 - FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION6 - ARK: Survival Evolved7 - Fallout 4: Game of the Year Edition8 - Jurassic World Evolution9 - The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition10 - Steam Link