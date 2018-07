Топ 10 самых продаваемых игры в Steam за 9 июля 2018 года

Valve опубликовала десять самых продаваемых игры в Steam за прошедшую неделю до 09.07.2018 года, как видно PUBG по сей день занимает первенство:1 - PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 2 - Grand Theft Auto V 3 - Event Pass: Sanhok 4 - FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION 5 - The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition 6 - Divinity: Original Sin 2 7 - Jurassic World Evolution 8 - Counter-Strike: Global Offensive 9 - The Forest 10 - ARK: Survival Evolved