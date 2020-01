Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. Полное погружение

PlayStation VR начал продаваться еще осенью 2016 года. И пусть первое первое впечатление со стороны фанатов было неоднозначным, сейчас же он является самым продаваемым шлемом виртуальной реальности в мире. Первостепенной причиной этого послужила разработка качественных игр с уникальным геймплеем. Мы составили свою подборку из 5 VR-игр, которые способны просто перевернуть ваше сознание.

Beat Saber

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Кровь и истина’

Creed: Rise to Glory

Five Nights at Freddy's: Help Wanted

Beat Saber — это именно та игра, ради которой кто-то специально покупает PlayStation VR. Она представляет собой динамическую аркаду, где вам предстоит в такт музыки рубить кубы с помощью двух световых мечей. Со стороны это может показаться довольно легко, но через несколько уровне игра в прямом смысле даст вам попотеть. В Beat Saber также присутствует общий рейтинг игроков, который позволит объективно оценить наработанный скилл.Цена:С момента выхода The Elder Scrolls V: Skyrim прошло 8 лет, и за это время ее прошел каждый практически каждый геймер. Новая версия Skyrim VR может дать новые эмоции от геймплея. Вы можете от первого лица нападать на врагов всевозможными клинками, попутно блокируя их удары щитом или наносить по ним сильные заклинания. Для большей остроты ощущений рекомендуем поставить максимальную сложность. Кстати игра идет вместе с тремя крупными дополнениями Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn.Цена:Кровь и истина’ — это шутер, который сделан по всем канонам голивудского боевиков: мощные взрывы, масса кинематографических сцен и цепляющий с первых минут сюжет. Нам предстоит играть за бывшего спец агента Райана Маркса и освободить свою семью от лондонского криминального босса. Во время игры потребуется прятаться от врагов за укрытия и убиваться их при помощи различного оружия, которое по мере прохождения можно будет еще и модифицировать. Также по сюжету нам придется лазить по стенам и для взлома дверей использовать шпионский набор.Цена:В Creed: Rise to Glory все действия просиходят от лица начинающего боксера Адониса Крида. Под руководством легендарного Рокки Бальбоа вы поставите себе удар, разработаете собственную тактику ведения боя и начнете делать уверенные шаги к олимпу мировой славы. На пути героя встанет ни один десяток противник, к каждому из которых придется подобран нужную тактику. Геймплей игры разбавлен красивыми кинематографическими сценами и изнурительными тренировками.Цена:Five Nights at Freddy's: Help Wanted идеально подойдет для любителей пощекотать свои нервы, ведь в VR-шлеме убежать от пугающей обстановки точно не выйдет. В данной части вам предстоит производить ремонтные работы в вентиляции, чинить неисправные аниматроники, а также на свой страх проводить ночь в кабине охранника. В игре присутствует большое количество коллекционных предметов для самых отважных игроков.Цена: