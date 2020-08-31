Топ 5 лучших игр для детей на PlayStation 4

Игры являются крайне действенным методом, чтобы на некоторое время чем-то занять ребенка, и если знать меру, то это пойдет только на пользу его всестороннего развития. Мы составили подборку из 5 стоящих проектов для детей на PlayStation 4, которые они смогут пройти до конца.

Коллекция LEGO Harry Potter

Ratchet & Clank

Minecraft

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Sonic Mania

Серия проектов LEGO — это образцовый пример того, как должны выглядеть простые незатейливые игры, в которые могут с интересом играть дети вместе со своими родителями. В данный сборник входят обе части LEGO Harry Potter: Year 1-4 и «LEGO Гарри Поттер: годы 5-7». Сюжет игры в легкой форме расскажет нам всю семилетнюю историю становления мальчика Гарри в настоящего волшебника.Геймплей состоит из небольших локаций, где вы в роли Гарри вместе с Гермионой и Роном будете овладевать новыми магическими заклинаниями, решать простенькие логические задачи и, конечно же, бороться с многочисленными врагами. Конец каждой миссии сопровождается красочными кат-сценами с неповторимым авторским юмором.Цена:Ratchet & Clank — является ремейком оригинальной версии игры, вышедшей на PlayStation 2 еще в 2002 году. Повествование идет от лица Рэтчета и его друга Кланка. Они путешествуют по просторам космоса и посещают различные планеты, чтобы по итогу спасти галактику. Вначале игры из оружия вам будет доступен только огромный гаечный ключ, но со временем начнут открываться простенькие бластеры, ракетницы, гранаты, пикселизатор, кайфотрон и многое другое. В игре присутствует 7 боссов, но они не бросают серьезного вызова, так что с их прохождением однозначно справится каждый ребенок.Цена:С момента выхода Minecraft прошло 9 лет, и с самого релиза она покорила сердца геймеров по всему миру своими невообразимыми возможностями в постройке всего что только можно из блоков. В режиме выживания при каждом новом старте игры мир генерируется случайным образом и создает уникальный ландшафт, от чего интерес в его изучении никогда не угасает. Целью игры является призвать финального Босса Эндера из Незер измерения и одолеть его. Также в Minecraft есть творческий режим с неограниченным количеством ресурсов.Цена:Crash Team Racing Nitro-Fueled — это красочная гоночная аркада на картах. Сюжет игры состоит в том, что нам в роли Краша необходимо стать самым лучшим гонщиком на планете, пройдя 16 трасс и сразиться в финале с боссом Нитроса Оксида, напавшим на нашу цивилизацию.В заезде участвуют четыре соперника, на территории всей трассе разбросаны бусты и ящики, внутри которых могут оказаться самонаводящиеся ракеты и динамиты. Все это дает большое разнообразие действий в каждой гонке. В случае затруднений можно всегда изменить уровень сложности. Из интересного стоит также отметить многопользовательский режим, позволяющий играть одновременно 4 людям через один телевизор.Цена:Sonic Mania вобрала в себя все самое лучшее из всех предыдущих частей. По сюжету игры на острове Ангелов был обнаружен Рубин Иллюзий, способный управлять временем и пространством. Он попал в руки главного злодея — доктора Эггмана. Нам предстоит силами Соника, Тейлза и Наклза помешать его план, отобрав камень. Каждый персонаж обладает своими уникальными умениями и особенностями. Касательно уровней, то большинство из них представляют полную копию предыдущих, а некоторые созданы с нуля.Цена: