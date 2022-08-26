Топовая версия Huawei MatePad Pro 11 появилась в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу топовую версию планшета MatePad Pro 11, которая может похвастаться кожаной тыльной панелью, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти, а также чехлом-клавиатурой и стилусом. Цена данного варианта в Китае составляет 1120 долларов.

Напомним, что планшет оснащается 11-дюймовым 10-битным OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц, калибровкой цвета (deltaE < 1) и сертификатом Full Care Display 3.0 от TÜV Rheinland, чипсетами Snapdragon 888 или Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, модемом 4G, адаптерами Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.2 с AAC и LDAC, разъемом USB-C 3.1 Gen 1, предустановленной ОС HarmonyOS 3.0, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 66-Вт или 40-Вт зарядки в зависимости от версии, сдвоенной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп и новой магнитной смарт-клавиатурой.
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