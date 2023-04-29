Топовая версия консоли ASUS ROG Ally будет стоить $800

Авторитетные инсайдеры SnoopyTech и Роланд Квандт поделились подробностями о ценах на портативную игровую консоль ASUS ROG Ally, официальный релиз которой запланирован на 11 мая. Итак, топовая версия с производительным процессором AMD Ryzen Z1 Extreme и 512 ГБ памяти NVMe обойдется в 800 долларов. Базовый вариант с чипом Ryzen Z1 и 256 ГБ памяти NVMe будет стоить 600 долларов. Обе версии получат 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Напомним, что производительность данных вариантов составляет 8,6 терафлопс и 2,8 терафлопс. Для сравнения, производительность Steam Deck составляет 1,6 терафлопс. ROG Ally также оснастят 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 120 Гц, предустановленной ОС Windows 11, корпусом массой 608 граммов.