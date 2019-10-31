Топовый планшет Huawei MatePad Pro показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился подробностями о топовом планшете Huawei MatePad Pro, который еще не был представлен официально. По его словам, аппарат выйдет именно под таким названием для конкуренции с iPad Pro от Apple. Ранее утверждалось, что на опубликованном изображении изображена модель MediaPad M7, но на самом деле это MatePad Pro. Что до характеристик устройства, то ему прочат врезанную фронтальную камеру, стилус, многомодульную основную камеру, топовый фирменный процессор Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.