Топовый планшет Huawei MatePad Pro показали на видео

В сети появился рекламный ролик флагманского планшетного компьютера Huawei MatePad Pro, который будет официально представлен уже 25 ноября. Ролик подтверждает наличие двойной тыльной камеры, чехла-клавиатуры, фронтальной камеры, врезанной в дисплей и стилус M-Pen. Планшет также должен получить операционную систему Android 10, восьмиядерный чипсет 8- HiSilicon Kirin 990 с базовой частотой 1,86 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти, дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей, подэкранный дактилоскоп и быструю зарядку мощностью 40 Вт.