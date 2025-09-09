Торговец модчипами для Nintendo Switch заплатит огромный штраф

Компания Nintendo хорошо известна своей юридической политикой и готовностью подавать иски против любых нарушителей авторских прав, зачастую добиваясь успеха. Очередным подтверждением этого стала недавняя история с владельцем онлайн-магазина Modded Hardware Райаном Дэйли, который согласился выплатить компании два миллиона долларов, чтобы урегулировать дело, вместо того чтобы доводить его до суда. Судебный конфликт начался в июле 2024 года, хотя первые контакты сторон произошли ещё весной. В марте Nintendo предупредила Дэйли о намерении подать в суд, если тот не прекратит продажу модчипов для Switch и других устройств, позволяющих обходить защиту. Согласно иску, хотя он изначально пообещал выполнить требование, впоследствии продолжил торговать модчипами и даже предлагал услугу отправки приставок для их модификации.

Дэйли утверждал, что ищет нового адвоката, и в ответ на жалобу Nintendo отрицал какую-либо вину. Однако теперь он пошёл на мировое соглашение — он выплатит два миллиона долларов и примет постоянный судебный запрет. Этот запрет лишает его права продавать модифицированные консоли, работать с ними, рекламировать или делиться инструкциями по их взлому. Собственно, Nintendo и раньше активно преследовала нарушителей авторского права — среди недавних случаев закрытие популярного эмулятора Switch под названием Yuzu, иск против стримера, транслировавшего пиратские версии старых игр компании в интернете и многое другое.