Торговец модчипами для Nintendo Switch заплатит огромный штраф

Компания Nintendo хорошо известна своей юридической политикой и готовностью подавать иски против любых нарушителей авторских прав, зачастую добиваясь успеха. Очередным подтверждением этого стала недавняя история с владельцем онлайн-магазина Modded Hardware Райаном Дэйли, который согласился выплатить компании два миллиона долларов, чтобы урегулировать дело, вместо того чтобы доводить его до суда. Судебный конфликт начался в июле 2024 года, хотя первые контакты сторон произошли ещё весной. В марте Nintendo предупредила Дэйли о намерении подать в суд, если тот не прекратит продажу модчипов для Switch и других устройств, позволяющих обходить защиту. Согласно иску, хотя он изначально пообещал выполнить требование, впоследствии продолжил торговать модчипами и даже предлагал услугу отправки приставок для их модификации.

Дэйли утверждал, что ищет нового адвоката, и в ответ на жалобу Nintendo отрицал какую-либо вину. Однако теперь он пошёл на мировое соглашение — он выплатит два миллиона долларов и примет постоянный судебный запрет. Этот запрет лишает его права продавать модифицированные консоли, работать с ними, рекламировать или делиться инструкциями по их взлому. Собственно, Nintendo и раньше активно преследовала нарушителей авторского права — среди недавних случаев закрытие популярного эмулятора Switch под названием Yuzu, иск против стримера, транслировавшего пиратские версии старых игр компании в интернете и многое другое.
Портативную консоль Anbernic RG35XX Pro оценили в $45 …
Бренд Anbernic пополнил ассортимент недорогих портативных консолей моделью RG35XX Pro, которая основана н…
Microsoft заморозила разработку Forza Motorsport для Xbox Se…
По свежим данным инсайдеров, студия Turn 10, известная как разработчик серии Forza Motorsport, больше не …
PlayStation 6 будет в три раза мощнее PlayStation 5…
PlayStation 6 и следующая Xbox получат целый ряд технологических улучшений для ускорения рендеринга с тра…
Nintendo Switch 2 принесла компании почти миллиард за месяц…
Ранее уже сообщалось, что старт продаж Nintendo Switch 2 прошёл весьма успешно, но теперь, когда консоль …
Все камеры Logitech работают с Nintendo Switch 2…
Logitech стала первой компанией, официально подтвердившей, что практически все её веб-камеры совместимы с…
PlayStation 6 не будет поддерживать DirectX 12 Work Graphs…
Хотя функция DirectX 12 Work Graphs станет важным компонентом при разработке игр нового поколения, её мас…
Nintendo Switch 2 очень трудно ремонтировать…
После того как компания iFixit пересмотрела оценку ремонтопригодности оригинальной Nintendo Switch, снизи…
AMD создаёт процессор для Xbox и Xbox-ПК…
По слухам, APU под кодовым названием Magnus станет «сердцем» не только следующего поколения Xbox, но и це…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor