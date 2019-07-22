Toshiba Memory переименует себя в Kioxia

Toshiba Memory Holdings Corporation объявила о смене названия на Kioxia Holdings Corporation с 1 октября 2019 г. Новое имя Kioxia является объединением двух корней слов в японском и греческом, Kioku - «Память» и греческое слово Axia «Ценность».

В 2017 году материнская компания Toshiba завершила продажу своего бизнеса памяти коалиции компаний. в том числе американский частный капитал Bain Capital. На следующий год Toshiba Memory Corporation стала полностью независимой компанией. Его мажоритарные доли в 50,1% остаются в руках Toshiba и японского производителя оптики Hoya, в то время как пакеты акций Bain Capital составляют 49,9%, которые принадлежат зарегистрированному на Каймановых островах бизнес-предприятию BCPE Pangea Cayman, LP.