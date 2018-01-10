Toshiba рассказала про новые диски Canvio

Toshiba объявляет о последних дополнениях к линейке портативных решений для жестких дисков для личного хранения, моделей CANVIO PREMIUM, ADVANCE и BASICS, предлагая гибкую емкость в диапазоне от 500 ГБ1, 1 ТБ, 2 ТБ и 3 ТБ.Хотя модели могут отличаться по материалам и особенностям, линия CANVIO обеспечивает унифицированный дизайн плоских и закругленных устройств благодаря новой технологии 1TB-per-platter. Серия CANVIO PREMIUM предлагает универсальное соединение в стильном дизайне с алюминиевой отделкой и алмазными краями из серебристого металла. Он сопровождается адаптером USB Type-A to USB Type-C ™, который может быть вставлен в любую систему для удобства подключения ко всему от ноутбуков до высокопроизводительных настольных ПК. У устройств 2TB в линии Premium толщина 13,5 мм, на 5,5 мм меньше, чем у предыдущей модели.