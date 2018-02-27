Toshiba выпускает новый жесткий диск 2TB (MQ04ABD200)

Toshiba America Electronic Components, Inc. (TAEC), лидирующий технологический лидер, объявляет о выпуске своей новой модели MQ04ABD200 для жестких дисков MQ04 Series 2TB, предназначенной для использования в портативных компьютерах, системах «все в одном» и «тонких сборках», а также в других приложениях, требующих высокую емкость и 2,5-дюймовым мобильным дизайном.Модель с двумя дисками MQ04ABD200 обеспечивает емкость 2 ТБ в компактном 2,5-дюймовом форм-факторе высотой 9,5 мм. Интерфейс SATA 6 Гбит / с и производительность 5400 об / мин в сочетании с большим 128 МБ-буфером привело к 34-процентному увеличению максимальной скорости передачи и 50-процентному повышению энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением модели мобильного поколения Toshiba 1 ТБ , MQ01ABD100.