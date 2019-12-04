Toshiba выпускает жесткие диски объемом 6 ТБ для систем видеонаблюдения и видеорегистраторов

Toshiba анонсировала жесткие диски серии DT02-V для видеонаблюдения. Новая серия использует новейшие технологии магнитной записи для достижения высокой плотности записи, помогая повысить надежность по сравнению с предыдущей серией MD04ABA-V. Благодаря емкости до 6 ТБ новая серия DT02-V поддерживает до 32 потоков камер с высоким разрешением и подходит для использования на ведущих платформах DVR и NVR для видеонаблюдения с восемью отсеками для дисков.

Серия DT02-V предназначена для надежной работы в режиме 24/7 при температурах жесткого диска до 40 ° C для 600 000 циклов загрузки / выгрузки при номинальной рабочей нагрузке 180 ТБ в год. Другие функции включают в себя интерфейс SATA 6 Гбит / с с кэш-памятью 128 МБ для минимизации потерь кадров и надежную механическую платформу, разработанную для достижения MTTF 1 миллиона часов.