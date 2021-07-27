Трекер IMI Kieslect SmartTag предотвращает потерю ценных вещей

Трекер IMI Kieslect SmartTag - новейший гаджет, который предотвращает потерю ценных вещей владельца. Гаджет представлен в черном и белом корпусе.

IMI Kieslect SmartTag совместим для работы с любым мобильным устройством, будь это Android или iOS. Размеры устройства (37x37x8,5 мм), выглядит он как брелок. IMI Kies SmartTag можно прикрепить к ключам, положить в чемодан или рюкзак или прикрепить к ошейнику собаки. Оставив трекер в машине, пользователь может отследить местонахождение машины с помощью приложения. Дополнительные настройки доступны через приложение TUYA доступное в Play Store и App Store.

Встроенный чип обеспечивает высокую автономность до 6 месяцев, стабильное соединение и навигацию между устройствами.

Трекер IMI Kieslect SmartTag оценен в 35,90 долларов за комплект из трех устройств и 49,90 долларов за 4 штуки.
Комментарии и отзывы IMI Kieslect SmartTag
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