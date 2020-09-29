Турнир PUBG MOBILE EMEA League пройдет с 9 по 25 октября

Как уже всем известно, PUBG MOBILE основан на PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. Как и компьютерная версия, PUBG MOBILE завоевала популярность.

По ней так же проводятся турниры. Предстоящий турнир PUBG MOBILE EMEA League перенесен на неделю раньше и пройдет с 9 по 25 октября. Коллективы из регионов Европы, Ближнего Востока и Африки сразятся за призовой фонд в 100 тысяч долларов и три слота на чемпионат PUBG MOBILE.

Турнир разделен на два этапа - лигу EMEA (период две недели) и финал лиги EMEA (третья и последняя неделя сезона). 32 команды разделены на группы. После группового этапа начнется плей-офф стадия. 16 команд и только три из них получат слот на предстоящий PMGC. За киберспортивным контентом PUBG MOBILE можно следить на специальном YouTube канале.

Финальная стадия PUBG MOBILE EMEA League пройдет с 22 по 25 октября.
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