Твердотельный накопитель QX SATA с колоссальным объем 15,3 ТБ от Teamgroup

Teamgroup представила QX, 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA, в котором используется флэш-память 3D QLC - одна из последних технологий флэш-памяти, способная хранить до 15 ТБ данных.

QX может выдерживать до 2,560 ТБ записи (TBW) в течение всего срока службы со скоростью чтения-записи 560/480 МБ, несмотря на то, что это механический жесткий диск. Он оснащён небольшим буфером DRAM и задействует алгоритмы SLC-кэширования. Сам жесткий диск облачен в ударопрочный корпус.

QX поддерживает команду оптимизации Windows TRIM, которая может освобождать свободные блоки, позволяя операционной системе использовать их позже сразу при записи данных. Оптимизированная технология управления доступом NCQ может ускорить передачу и запись на твердотельный накопитель, а также эффективно снизить снижение производительности и износ диска. Мощная технология выравнивания износа и функция ECC повышают надежность передачи данных и предоставляют потребителям надежный компактный твердотельный накопитель большой емкости. Новинка оценена в $ 3390.