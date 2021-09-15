Твердотельный накопитель Seagate FireCuda 530 Heatsink использует радиатор охлаждения от EK

Компания Seagate и EK разработали радиатор для твердотельного накопителя FireCuda 530 Heatsink. Он призван обеспечить улучшенную теплопередачу и более низкие температуры, что в итоге даст стабильность и максимальную производительность накопителя на протяжении длительного времени.

Seagate FireCuda 530 Heatsink выполнен в минималистичном дизайне. Корпус изготовлен из анодированного алюминия с текстурированной поверхностью. Накопитель FireCuda 530 Heatsink оснащен контроллером E18 и новейшей памятью 3D TLC NAND. Модель предлагает скорость передачи данных до 7300 МБ/с. FireCuda 530 имеет память формата DDR4 для кэширования, а также использует динамический кэш-SLC вместе с технологией SmartFlush. Накопитель совместим для работы с консолью PlayStation 5.

Seagate FireCuda 530 Heatsink предлагает объем памяти 1 ТБ (305 евро) и 2 ТБ (640 евро).