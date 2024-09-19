Tvigle отмечает 17 лет на рынке и продолжает расширение на СНГ

Компания Tvigle, первопроходец в сфере российских онлайн-кинотеатров, отпраздновала свой 17-й день рождения. В честь этого события прошло мероприятие, где обсуждались ключевые тренды в онлайн-видео и рекламном рынке России. Одним из главных достижений Tvigle является успешное применение рекламной модели монетизации (AVOD), позволяющей пользователям бесплатно смотреть контент в обмен на просмотр рекламы.

По словам Дмитрия Колесова из J’son & Partners Consulting, доля AVOD в российском рынке легального видео составляет 32,2% в 2023 году, что подтверждает востребованность этой модели.

Генеральный директор Tvigle Евгения Петрова отметила, что за 17 лет компания научилась гибко адаптироваться к изменениям рынка, сохраняя лояльность аудитории. Tvigle активно расширяет свою деятельность на рынки СНГ, в частности, Казахстан и Беларусь.

Онлайн-кинотеатр также проводит технологические обновления, включая развитие мобильных приложений и улучшение пользовательского опыта на платформе, что позволяет сохранять лидирующие позиции в отрасли.

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