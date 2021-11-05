Twelve South выпустил ремешок ActionBand для Apple Watch

Компания Twelve South выпустила уникальный ремешок для Apple Watch, ActionBand, который предназначен для использования во время спорта и фитнеса. Как видно из фотографий, дизайн Twelve South ActionBand вдохновлен напульсником для защиты от пота, ремешок изготовлен из махрового хлопка и предназначен для поглощения пота во время тренировки.

Новый браслет Twelve South ActionBand совместим с Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 и SE, а также с моделями 40 мм и 44 мм, он продается по цене 29,99 долларов США. При покупке вы получаете два браслета: один для Apple Watch, а другой простой для второго запястья.
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