У NVIDIA есть новая видеокарта Titan, но выпускать её не будут

Согласно информации от западных инсайдеров, компания NVIDIA уже подготовила новую графическую карту из линейки производительных решений Titan на базе новейшей архитектуры Blackwell, но её запуск вызывает массу сомнений. Здесь стоит напомнить, что на самом деле серия графических карт NVIDIA Titan давно не обновлялась — последняя карта серии Titan под названием Titan RTX была выпущена ещё в 2018 году и была основана на архитектуре Turing. С тех пор NVIDIA выпустила два новых поколения графических процессоров (Ampere и Ada Lovelace), но серию видеокарт Titan производитель почему-то решил не обновлять от слова совсем. Соответственно, некоторое время считалось, что новые графические карты серии **90 стали заменой серии Titan, так как в NVIDIA ничего не говорили по этому поводу на протяжении достаточно длительного времени.

Но по словам Kopite7kimi, известного инсайдера, похоже, что компания NVIDIA уже имеет графическую карту уровня Titan. Она действительно существует, но проблема в том, что запускать её производитель, видимо, не спешит. Это может быть связано с тем, что у NVIDIA просто нет нужды запускать видеокарту такого уровня производительности для десктопа — NVIDIA отлично продаёт графические ускорители для центров обработки данных, у неё огромный прирост прибыли от года к году, так что необходимости тратить ресурсы производства на выпуск видеокарты для рабочих станций просто нет. Гораздо разумнее направить эти силы на ИИ-сегмент.