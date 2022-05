У PlayStation VR2 на релизе будет 20 игр

Наряду с расширением производства PlayStation 5 Sony выведет на рынок еще один продукт следующего поколения: модернизированную гарнитуру виртуальной реальности. У PlayStation VR2 (PSVR 2) пока нет даты выхода, но у Sony явно большие планы на этот счет. На брифинге для инвесторов компания сообщила, что на релизе будет доступно не менее 20 «основных» игр для PSVR 2. Будет смесь игр от собственных и сторонних разработчиков. Компания не раскрыла больше подробностей в своей презентации, но в нее были включены основные иллюстрации для Horizon: Call of the Mountain. Это спин-офф игр Horizon для виртуальной реальности, но пока это не подтвержденная игра для PSVR 2. Неясно, будут ли какие-либо из рассматриваемых игр ремастерами, обновленными версиями существующих игр (таких как No Man’s Sky и Tetris Effect) или портами с других платформ виртуальной реальности.

В любом случае, мы надеемся, что Sony сможет перенести Half-Life: Alyx из SteamVR. По словам Schell Games, одна сторонняя игра, которая определенно будет доступна, когда появится PSVR 2, — это Among Us VR. Другие игры, которые появятся на платформе, включают в себя Firmament от Cyan Worlds, разработчика Myst, несколько игр от студии Fracked nDreams и одну от Coatsink, команды разработчиков Jurassic World Aftermath. Sony представила дизайн PSVR 2 еще в феврале. Гарнитура будет поставляться с новыми контроллерами VR2 Sense и иметь разрешение дисплея 2000 x 2040 пикселей для каждого глаза, поле зрения 110 градусов, максимальную частоту кадров 120 Гц и поддержку 4K HDR. Цены не объявлены.