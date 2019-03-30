У Valve появится собственная VR-гарнитура - Valve Index

Valve сотрудничала с HTC для создания собственной VR-гарнитуры - Valve Index, которую представит уже в мае этого года.

У новинки есть четыре широкоугольных камеры, подобно Oculus Quest и другим VR-гарнитурам второго поколения. Она будет иметь отслеживание наизнанку, чтобы игроки могли передвигаться по комнате, не беспокоясь о размещении базовых станций или внешних камер слежения. Также есть ползунок регулировки для межзрачкового расстояния, чтобы подстроится под каждого пользователя.

Valve Index будет иметь экран с углами обзора 135°, детализацию картинки на уровне Vive Pro и совместимость с уже представленными контроллерами Steam VR Knuckles.