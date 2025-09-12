У геймера изъяли коллекцию редких раритетных консолей

По словам пользователя, он заплатил около десяти тысяч фунтов (примерно тринадцать тысяч пятьсот двадцать шесть долларов) за редкую находку — он купил у рабочего целый фургон вещей, предположительно вывезенных из офиса Sega во время переезда из Брентфорда в новый офис в Chiswick Business Park. В фургоне он обнаружил настоящий клад — в коллекции находились комплекты для разработки Game Boy Advance, Nintendo DSi, 2DS, 3DS, Wii и Wii U, а также прототипы игр, включая Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, Sonic Generations, Mario & Sonic at the Winter Olympic Games, Phantasy Star 0 и другие. Но, к сожалению, долго радоваться покупке ему не довелось — через три месяца после покупки его разбудил стук в дверь, за которой стояли около десяти офицеров полиции Лондона. Ему сообщили о задержании по подозрению в отмывании денег и о намерении изъять девкиты и игровые картриджи.

Через несколько дней после освобождения полиции попросили его подписать документ, в котором он должен был отказаться от прав собственности на девкиты, подтверждая их законное приобретение. Продавец отказался и сообщил, что с тех пор полиция не выходила с ним на связь, а Sega также не контактировала, несмотря на то что была упомянута в шести досудебных претензиях. В сообществе данную новость восприняли крайне негативно, так как пользователь по сути ничего не нарушил — он купил то, что планировали выбросить на свалку. Но теперь ему придётся разбираться в ситуации в суде, что довольно недёшево.