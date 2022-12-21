У геймпада DualSense Edge очень слабое время автономной работы

Какое-то время назад компания Sony решила создать свой ответ элитному геймпаду от компании Microsoft, официально представив миру геймпад нового поколения под названием DualSense Edge. Данное устройство получило больше аппаратных элементов ввода, больше возможностей для гибкой настройки, различные улучшения по части эргономики и всё в таком духе. Выглядит новый геймпад достаточно стильно и интересно, устройство явно будет пользоваться спросом, но проблема в том, что сегодня появились новости о длительности автономной работы гаджета — и оказалось, что DualSense Edge работает на одном заряде меньше, чем оригинальный геймпад. И это довольно неприятная новость, потому что оригинальный геймад тоже не мог похвастаться невероятным временем автономной работы.

При этом стоит отметить, что компания Sony официально указала об этом в обращении к пользователям, но не указала, насколько меньше будет время автономной работы устройства. Это довольно странно, ведь если бы там была разница в десять минут, то об этом точно бы сообщили в блоге компании. Но если производитель просто заявил, что будут проблемы с длительность автономной работы, но не указал цифр, то можно предположить, что реальная ситуация весьма неприятная. Возможно, новый геймпад DualSense Edge работает от батареи каких-то 3-4 часа из коробки, что делает его не очень удобным для заядлых геймеров. А именно для них продукт и создавался, особенно если вы хотели получить гаджет для шутеров.