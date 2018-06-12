UBISOFT сообщает о сотрудничестве с компанией HitRECord

2018-06-12, Автор - Нияз Дусталев; [117]
Ubisoft приглашает творческих людей поучаствовать в создании невероятного мира Beyond Good and Evil 2

Кинематографический трейлер Beyond Good and Evil 2

На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 компания Ubisoft сообщила о беспрецедентном сотрудничестве с компанией HitRECord - платформе для совместного творчества, основанной Джозефом Гордоном-Левиттом в Лос-Анджелесе. Джозеф Гордон-Левитт и старший продюсер Beyond Good and Evil 2 Гийом Бруниер вместе появились на сцене во время пресс-конференции Ubisoft на E3 2018. Они предложили творческим людям любых профессий принять участие в Space Monkey Program и поработать над контентом, который будет добавлен в игру: плакатами, рекламой для радио, музыкой и т.д.

"Мы с самого начала решили привлечь к разработке наше сообщество и вывести это взаимодействие на новый уровень, - рассказывает креативный директор Beyond Good and Evil 2 Мишель Ансель. - Благодаря замечательной команде HitRECord, которая поможет нам объединить страстных поклонников вселенной Beyond Good and Evil 2, мы создадим и оживим этот огромный мир вместе".

"Взаимодействие - это принцип, на котором основана наша компания. Вместе с Ubisoft и командой Beyond Good and Evil 2 мы дадим возможность самовыражения многим талантливым людям", - говорит директор и основатель HitRECord Джозеф Гордон-Левитт. - Они смогут вместе трудиться над увлекательными и трудными задачами. Слой за слоем они будут привносить что-то новое в идеи друг друга, улучшать их и в конце концов создадут произведения высочайшего качества".

Видеоролик о сотрудничестве с HitRECord

Те, кто хочет внести свой вклад в разработку, должны зайти на сайт HitRECord (hitrecord.org) и подтвердить участие. Выполнить привязку учетной записи Space Monkey Program можно на hitrecord.org/bgegame. Участники смогут добавлять графические материалы и музыку и опираться на уже существующий контент, который есть в архивах сайта. Ключевые специалисты команды разработчиков Beyond Good & Evil 2 будут проводить брифинги и делать обзоры присланных работ, чтобы задать направление творческому процессу, а затем передадут инициативу участникам, которые будут творить вместе с другими на платформе HitRECord. Труд создателей будет оплачен с учетом объема работ, типа контента и цели его использования.

Дата выхода Beyond Good and Evil 2 и поддерживаемые платформы будут объявлены позже. Подробности о Beyond Good & Evil 2 - на сайте http://bgegame.com.

О Beyond Good and Evil 2

Beyond Good and Evil 2, разрабатываемая студией Ubisoft Montpellier, перенесет игроков в Систему 3 - центр межзвездной колонизации и торговли Млечного пути XXIV века. В то время как частные компании используют рабов-гибридов, чтобы установить контроль над добычей ресурсов, колонисты Системы 3 пытаются выжить и придать смысл своему существованию, сплетая воедино различные культурные ценности Старой Земли. Так начинается новая эпоха космического пиратства.


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