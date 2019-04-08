USB-флешки больше не нужно безопасно отключать при извлечений

Microsoft Windows 10 внесла изменения в обновление 1809. Подключенные USB-накопители, больше не нуждаются в безопасном удалении при отключении. По умолчанию теперь используется «быстрое удаление», что означает, что диск можно спокойно извлекать без каких либо лишних действий. Суть безопасного удаления заключается в улучшении производительности. Параметр «лучшая производительность» ранее был выбран в качестве стандартного, что означает, что для повышения производительности используется собственный кэш записи системы. Это исключает использование собственного системного кэша записи, что может привести к снижению производительности, но повышает удобство.

При желании, пользователи могут вернуться в режим «Лучшая производительность». Для этого нужно зайти в меню «Пуск» и найти там «Управление дисками».

Изменения вступили в силу после обновления ОС Windows 10 на версию 1809, с октября 2018 года.