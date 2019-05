Ubisoft может выпустить игровую подписку, вроде EA Access

Похоже, что Ubisoft планирует посоревноваться с Electronic Arts, и выпустить собственную версию EA Access.

Пользователь ResetEra заметил, что на сайте французской компании появилась «заглушка» для Ubisoft Pass Premium. Страницу товара уже успели удалить, но скриншот с компьютера стереть не получится. Так как описания нет, то геймерам остается гадать, что же готовит Ubisoft, но, судя по названию, компания анонсирует игровой сервис по подписке а-ля EA Access. К тому же оригинальная ссылка вела на страницу категории с подписками, которая также исчезла к нашему приходу.

Ubisoft уже обзавелась большой библиотекой собственных проектов, которых хватит для поддержания сервиса. К тому же в копилке компании есть мультиплеерные проекты, вроде Rainbow Six, For Honor и The Division 2, для которых Ubisoft может ввести бонусную систему с бустерами и скинами. Так как это утечка, то официальной даты релиза нет. Возможно, французы подождут до E3 2019, чтобы анонсировать сервис вместе с новыми играми.