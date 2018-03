Ubisoft на весенней распродаже предлагает скидки до 75%

Ubisoft добавила раздел «Массовая распродажа» на своем сайте, предлагая скидки до 75% на целый ряд игр Xbox One. Скидки доступны во всем мире, хотя некоторые наименования ограничены в определенных регионах, а . также несколько игры которые были выпущены недавно.В некоторых играх есть скидка до 75% на DLC, в том числе на такие игры, как Assassins Creed: Origins, For Honor, Ghost Recon: Wildlands, но также The Division, South Park и Rainbow Six: Siege.