Ubisoft объявила о выходе Tom Clancy’s The Division 2

2018-06-12, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Tom Clancy’s The Division 2; [78]
Игроков ждет целый год бесплатных сюжетных заданий, расширение карты и новые игровые функции

Трейлер The Division 2

В рамках Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft объявила о выходе Tom Clancy’s The Division 2 — второй части одного из самых популярных и продаваемых проектов. Игра, разработанная на обновленной версии движка Snowdrop, с 15 марта 2019 года станет доступна обладателям консоли из линейки Xbox One (в том числе Xbox One X), PlayStation 4 и Windows PC по всему миру.

Спустя семь месяцев после биологической катастрофы в Нью-Йорке игрокам The Division 2 предстоит еще одно сложнейшее испытание — выжить в разрушенной столице страны, максимально точно воссозданном Вашингтоне. Вирус, бури, наводнения и воцарившийся хаос сильно изменили облик города. Игроки, исследующие различное окружение — от затопленных районов до разграбленных исторически важных мест, погрузятся в динамически меняющийся открытый мир. Опытнейшие агенты Спецотряда станут последней надеждой общества, существованию которого угрожают сражающиеся за контроль над городом банды. Если Вашингтон падет, нации придет конец.

Создаваемая Massive Entertainment при сотрудничестве с семью студиями из разных точек мира, Tom Clancy’s The Division 2 станет новым витком развития жанра сетевых RPG-шутеров в открытом мире, который был создан в первой части. Tom Clancy's The Division 2, где важнейшими аспектами являются свобода выбора стратегии и полное погружение игрока в мир, разрабатывалась с учетом всех отзывов сообщества The Division, собранных за 2 года.

Трейлер игрового процесса

С самого дня запуска Tom Clancy's The Division 2 основная кампания будет органично связана с поздними этапами игры благодаря новым испытаниям и сюжетным поворотам, в результате чего создадутся подходящие игровые условия для всех типов игроков. Как только спецагенты достигнут 30 уровня, они смогут выбрать различные специализации — например, подрывник, меткий стрелок или эксперт по выживанию. Специализация — гибкая и разносторонняя система развития персонажа: новые навыки, модификации, уникальные таланты и инструменты вроде совершенно нового фирменного оружия позволят подбирать снаряжение, исходя из потребностей, и добиваться нужных улучшений. Более того, с первого же дня станут доступны всевозможные PvP-испытания, система градации областей мира и полностью переработанная Темная зона. Впервые в истории серии в Tom Clancy’s The Division 2 будут представлены рейды для 8 игроков, где самые опытные агенты пройдут проверку на способность работать в команде.

Tom Clancy's The Division 2 — долгосрочный проект, который после запуска будет постоянно обновляться. Игроков ждут новые испытания и нововведения в игровом процессе. Агенты целый год будут получать доступ к бесплатным сюжетным заданиям, расширениям карты и новым игровым функциям. Более того, дополнительно приобретая Season Pass, они смогут разблокировать множество эксклюзивного и премиум-контента, о котором команда разработчиков расскажет позднее.


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