Ubisoft передала разработку Prince of Persia другой студии

После неопределенной задержки релиза и целых месяцев без обновлений Ubisoft объявила, что переносит разработку своего долгожданного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time в свою студию, расположенную в Монреале, Канада. Ubisoft также подтвердила информационному изданию The Verge, что больше не планирует выпуск в 2023 финансовом году, который продлится до 31 марта 2023 года в Канаде. На текущий же момент игра находится в разработке в индийских студиях Ubisoft в Мумбаи и Пуне с 2020 года. «Разработкой Prince of Persia: The Sands of Time Remake теперь будет руководить Ubisoft Montréal, место рождения эпической трилогии Sands of Time», — говорится в свежем объявлении Ubisoft в Twitter.

«Это решение является важным шагом, и команда, основываясь на работе, проделанной Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, теперь потратит время, необходимое им для перегруппировки масштабов игры, чтобы предоставить лучший опыт для этого ремейка». Помимо помощи с такими играми, как Just Dance и Steep, ремейк The Sands of Time знаменует собой первую крупную игру, над разработкой которой работали студии Ubisoft Mumbai и Pune. Ubisoft не рассказала, что побудило ее поменяться студиями. «Мы гордимся работой, проделанной Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, и Ubisoft Montreal выиграет от их опыта, поскольку новая команда продолжит работу над созданием отличного ремейка», — заявил представитель Ubisoft Антуан Ледюк-Лабель. Грань. «Игроки будут получать информацию о проекте по мере продвижения разработки».