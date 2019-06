Ubisoft рассказала о судьбе Rainbow Six Siege после выхода PlayStation 5 и нового Xbox

Rainbow Six Siege стала одной из самых успешных игр Ubisoft, заработав с 2015 года $1 миллиард, но компания пока не планирует радовать фанатов продолжением.

Во время Pro League Season IX Finals, директор бренда Александр Реми рассказал Daily Star, что французская студия не планирует делать еще одну игру в серии. Rainbow Six Siege продолжит развиваться, а с выходом PlayStation 5 и следующего Xbox получит улучшенные версии для девятого поколения консолей.

Директор добавил, что приставки следующего поколения будут восприниматься разработчиками, как топовые компьютеры. Так что будущие владельцы PlayStation 5 и нового Xbox будут играть уже в улучшенные версии Rainbow Six Siege. Только в этом случае Ubisoft придется позаботиться о частоте кадров, которая должна оставаться идентичной на обеих платформах. Напомним, что PlayStation 5 получит обратную совместимость с PS4, а значит игрокам в Rainbow Six Siege не придется покупать новую версию для следующего поколения. Microsoft пока не рассказала о фишках нового Xbox, но, учитывая наличие обратной совместимости в Xbox One, у компании нет причин убирать ее из «Xbox Two».