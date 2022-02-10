Ubisoft разрабатывает стелс-игру по мотивам Assassin’s Creed Valhalla

В игре будет герой Басим ибн Исхак, персонаж, который появляется в Valhalla. Более того, это не будет массовая игра с открытым миром, а вместо этого она будет больше фокусироваться на стелс-геймплее. Ubisoft может выпустить Rift либо в этом, либо в 2023 году. Компания планирует выпустить Rift до игры Assassin's Creed Infinity, который должен превратить франшизу в живой онлайн-сервис, такой как GTA Online. В последние годы несколько проектов Ubisoft столкнулись с трудностями. Мы не видели Beyond Good and Evil 2 с 2018 года, а ровно год назад в этом месяце Ubisoft отложила Prince of Persia: The Sands of Time Remake на неопределенный срок.