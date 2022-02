Ubisoft разрабатывает стелс-игру по мотивам Assassin’s Creed Valhalla

Сообщается, что Ubisoft планирует перепрофилировать расширение Assassin's Creed Valhalla в отдельную версию. Компания работает над игрой под кодовым названием «Rift». То, что началось как DLC для последней части многолетней исторической франшизы компании, по-видимому, превратилось в полноценную игру где-то в конце прошлого года.

В игре будет герой Басим ибн Исхак, персонаж, который появляется в Valhalla. Более того, это не будет массовая игра с открытым миром, а вместо этого она будет больше фокусироваться на стелс-геймплее. Ubisoft может выпустить Rift либо в этом, либо в 2023 году. Компания планирует выпустить Rift до игры Assassin's Creed Infinity, который должен превратить франшизу в живой онлайн-сервис, такой как GTA Online. В последние годы несколько проектов Ubisoft столкнулись с трудностями. Мы не видели Beyond Good and Evil 2 с 2018 года, а ровно год назад в этом месяце Ubisoft отложила Prince of Persia: The Sands of Time Remake на неопределенный срок.