Ubisoft вынуждена отказаться от картриджей Nintendo Switch 2

Выпуск игр для Nintendo Switch 2 на Game-Key Card может оказаться вынужденным шагом для некоторых студий из-за технических ограничений традиционных картриджей. Об этом рассказал архитектор аудиосистемы движка Snowdrop из Ubisoft Роб Бантин. По его словам, картриджи Switch 2 не обеспечивали необходимую производительность для достижения целевых показателей качества в Star Wars Outlaws. Движок Snowdrop активно использует потоковую загрузку данных с диска для работы с открытыми мирами — и именно здесь проявился главный предел возможностей носителей. Тем не менее, разработчик уточнил, что подобная проблема не станет обязательной для всех проектов под Switch 2.

Если игра создаётся изначально с учётом архитектуры консоли, ограничений картриджей может хватить. Но поскольку Star Wars Outlaws проектировался под SSD в PlayStation 5 и Xbox Series X|S, выбора не оставалось — пришлось выпускать игру в формате Game-Key Card. Судя по опубликованным кадрам геймплея, решение оказалось правильным — несмотря на заметные упрощения графики по сравнению с другими платформами, порт для Switch 2 демонстрирует стабильные 30 кадров в секунду даже в больших открытых локациях и поддерживает трассировку лучей. Теперь, когда консоль вышла и её характеристики известны, можно ожидать, что разработчики начнут обходить ограничения картриджей и чаще выпускать полноценные физические версии, которые особенно ценят владельцы Switch 2. Это очень важный момент.