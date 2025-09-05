Ubisoft вынуждена отказаться от картриджей Nintendo Switch 2

Если игра создаётся изначально с учётом архитектуры консоли, ограничений картриджей может хватить. Но поскольку Star Wars Outlaws проектировался под SSD в PlayStation 5 и Xbox Series X|S, выбора не оставалось — пришлось выпускать игру в формате Game-Key Card. Судя по опубликованным кадрам геймплея, решение оказалось правильным — несмотря на заметные упрощения графики по сравнению с другими платформами, порт для Switch 2 демонстрирует стабильные 30 кадров в секунду даже в больших открытых локациях и поддерживает трассировку лучей. Теперь, когда консоль вышла и её характеристики известны, можно ожидать, что разработчики начнут обходить ограничения картриджей и чаще выпускать полноценные физические версии, которые особенно ценят владельцы Switch 2. Это очень важный момент.