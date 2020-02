Игровая компания Ubisoft планирует выпустить новые части Assassin's Creed и Far Cry в начале 2021 года.

В период с апреля 2020-го по март 2021-го состоятся релизы следующих игр: Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine, Gods and Monsters, Assassin's Creed: Kingdom, Far Cry 6.

Релизы трех игр из списка состоятся в октябре-декабре месяце 2020 года.