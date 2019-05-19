Ученые разработали приложение для выявления ушных инфекций

Исследователи из Вашингтонского университета создали приложение для смартфона под названием EarHealth, которое поможет родителям выявить ушную инфекцию в домашних условиях. Оно указывает на наличие или отсутствие одного из характерных признаков ушной инфекции – скопление жидкости в среднем ухе. По точности он может конкурировать с другими диагностическими методиками.

По словам исследователей, приложение опирается на смартфон, чтобы через небольшую бумажную воронку издавать несколько мягких звуковых звуков в ухо. Затем приложение определит вероятность появления жидкости за барабанной перепонкой в ​​зависимости от того, как щебетание отражается обратно на телефон. Исследования проводилось на 53 детях в возрасте от 18 месяцев до 17 лет, в Сиэтлской детской больнице. EarHealth точно определило вероятность появления жидкости в 85% случаев, что аналогично специализированным инструментам.

Ключевым преимуществом технологии является то, что она не требует никакого дополнительного оборудования, кроме листа бумаги и программного приложения, работающего на смартфоне.