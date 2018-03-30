Удаленная работа: 5 важных преимуществ

В современном мире каждый находит для себя такую работу, которая будет соответствовать его стилю жизни. Часть людей не могут приспособиться к традиционному режиму труда с 8 до 17, кто-то не может адаптироваться в коллективе, где сотрудники вынуждены ежедневно вести переговоры и согласовывать каждое свое действие. Для кого-то сложно приспособиться к потоку незнакомых людей, а кто-то вынужден совмещать работу с домашними заботами и уходом за детьми. Причин отказаться от классического трудоустройства множество. Альтернативой для них становится удаленная работа.
Назовем пять важных преимуществ такой деятельности.
- Человек может сам выбирать режим работы. Если ему сложно сконцентрироваться утром, но при этом пик продуктивности приходится на вечернее время, он может так организовать свой день, чтобы выполнять нужный объем в наиболее благоприятные часы суток.
- Человек может сам выбирать, какие дни у него будут выходными. В любое время года он может организовать себе отпуск, ведь от его выбора не зависят другие люди. Он может, например, несколько недель работать в напряженном графике, чтобы потом столько же времени посвятить отдыху, путешествиям или другой деятельности.
- Человек снижает уровень своих расходов, так как ему нет необходимости тратить деньги на проезд к офису или магазину, обед в кафе или столовой. Также большим плюсом удаленной работы станет то, что человек может выполнять свои обязанности в домашней одежде. Комфортная обстановка поможет ему более продуктивно расходовать свои силы.
- Человек имеет широкий выбор предложений от работодателей. Для примера зайдите на сайт Jobsora.com (http://ru.jobsora.com/) – вы увидите тысячи предложений – от работы консультантом в интернет-магазине до программиста, копирайтера или контент-менеджера. Некоторые из профессий потребуют предварительного обучения, однако и заработная плата у квалифицированных специалистов выше, так что стоит на начальном этапе потратить время, силы и деньги на образование, чтобы потом успешно реализовывать себя на выбранном поприще.
- Человек волен выбрать, с кем он хочет продолжать сотрудничество, а с кем – нет. Если в рабочем коллективе на производстве или в компании сотрудник вынужден выполнять свои должностные обязанности вне зависимости от личный предпочтений, симпатий или убеждений, то удаленная работа дает ему большую свободу.
Именно поэтому с каждым годом растет количество людей, занятых в сфере фриланса.