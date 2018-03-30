Удаленная работа: 5 важных преимуществ

2018-03-30, Автор - Ленар Хайруллин; [65]

В современном мире каждый находит для себя такую работу, которая будет соответствовать его стилю жизни. Часть людей не могут приспособиться к традиционному режиму труда с 8 до 17, кто-то не может адаптироваться в коллективе, где сотрудники вынуждены ежедневно вести переговоры и согласовывать каждое свое действие. Для кого-то сложно приспособиться к потоку незнакомых людей, а кто-то вынужден совмещать работу с домашними заботами и уходом за детьми. Причин отказаться от классического трудоустройства множество. Альтернативой для них становится удаленная работа.

Назовем пять важных преимуществ такой деятельности.

  1. Человек может сам выбирать режим работы. Если ему сложно сконцентрироваться утром, но при этом пик продуктивности приходится на вечернее время, он может так организовать свой день, чтобы выполнять нужный объем в наиболее благоприятные часы суток.
  2. Человек может сам выбирать, какие дни у него будут выходными. В любое время года он может организовать себе отпуск, ведь от его выбора не зависят другие люди. Он может, например, несколько недель работать в напряженном графике, чтобы потом столько же времени посвятить отдыху, путешествиям или другой деятельности.
  3. Человек снижает уровень своих расходов, так как ему нет необходимости тратить деньги на проезд к офису или магазину, обед в кафе или столовой. Также большим плюсом удаленной работы станет то, что человек может выполнять свои обязанности в домашней одежде. Комфортная обстановка поможет ему более продуктивно расходовать свои силы.
  4. Человек имеет широкий выбор предложений от работодателей. Для примера зайдите на сайт Jobsora.com (http://ru.jobsora.com/) – вы увидите тысячи предложений – от работы консультантом в интернет-магазине до программиста, копирайтера или контент-менеджера. Некоторые из профессий потребуют предварительного обучения, однако и заработная плата у квалифицированных специалистов выше, так что стоит на начальном этапе потратить время, силы и деньги на образование, чтобы потом успешно реализовывать себя на выбранном поприще.
  5. Человек волен выбрать, с кем он хочет продолжать сотрудничество, а с кем – нет. Если в рабочем коллективе на производстве или в компании сотрудник вынужден выполнять свои должностные обязанности вне зависимости от личный предпочтений, симпатий или убеждений, то удаленная работа дает ему большую свободу.

Именно поэтому с каждым годом растет количество людей, занятых в сфере фриланса.


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