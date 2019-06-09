Ударопрочный Galaxy Xcover 4s за 250 евро

Мы уже писали о том, что компания Samsung собирается возродить линейку защищённых смартфонов Galaxy Xcover. Сейчас немецкое издание Winfuture поделилось изображениями и подробностями о новинке.

Аппарат выйдет под названием Galaxy Xcover 4s и он станет улучшенной версией, представленного в 2017 году Galaxy Xcover 4. Согласно рендерам, новинка получит прорезиненный защитный корпус, широкоформатный дисплей с физическими кнопками управления и основную камеру с одним модулем. На боковых сторонах аппарата разместят кнопки регулировки громкости и питания. Также устройство получит кнопку Xcover Key, которую можно будет назначить на разные действия.

Galaxy Xcover 4s оснастят 5-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ (1280×720p). За работу новинки будет отвечать не флагманский процессор Exynos 7885. Смартфону также приписывают аккумулятор на 2800 мАч, 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ с возможностью расширения, 16-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронтальную, а также защиту MIL-STD 810G и IP68.

Аппарат представят уже 12 июня с ценником в 250 евро.