Уязвимости CPU Получить имена - Meltdown и Spectre

После вчерашней суматохи в отношении уязвимостей процессора теперь доступно больше информации, чтобы понять, что происходит. В основном эксперты по безопасности обнаружили две основные ошибки в процессорах, которые используются практически на каждом компьютере в мире. Обнаружены два типа, которые теперь называются Meltdown и Spectre.

Исследователи из австрийского университета в Граце объяснили свои выводы на очень информативном веб-сайте meltdownattack.com. Meltdown известна с ноября и специально производит процессоры от Intel. В среду это стало известно из-за решения проблемы, что делает процессоры Intel медленнее (в очень специфических рабочих нагрузках). По словам Intel, это влияние вряд ли будет заметным для потребителей. Однако проблема не ограничивается чипами Intel. Исследователи безопасности также обнаружили недостатки безопасности с другими процессорами (в том числе производителями AMD и ARM). Этот вариант уязвимости называется Spectre.