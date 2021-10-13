Ультракороткофокусный лазерный проектор XGIMI Aura 4K

Компания XGIMI создала новый ультракороткофокусный лазерный 4K проектор под названием Aura, который теперь доступен для покупки по цене 2499 долларов. Компактный проектор способен отображать разрешения 4K и HDR10 с размером экрана до 150 дюймов, он оснащен четырьмя динамиками Harmon-Kardon мощностью 15 Вт с поддержкой звука Dolby и DTS. Два высокочастотных динамика и два низкочастотных динамика по 15 Вт каждый обеспечивают четкие звук, динамические средние частоты и богатые басы. Откройте для себя богатый, заполняющий всю комнату глубокими индивидуальными звуками, позволяя вам слышать и чувствовать больше.

Особенности ультракороткофокусного лазерного проектора 4K

Яркость проектора Aura составляет 2400 ANSI люмен, что означает более четкий белый, более темный и насыщенный черный и яркие цвета. Благодаря впечатляющей ультракороткофокусной технологии Aura, проектор должен располагаться на расстоянии чуть более восьми дюймов от экрана, чтобы получить полный 100-дюймовый дисплей, размер, с которым не может сравниться большинство телевизоров.