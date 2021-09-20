Улучшенная консоль GPD Win 3 оценена в $1125

Компания GPD представила улучшенный вариант своей портативной игровой консоли Win 3, которая будет стоить 1125 долларов. Новинка оснащается предустановленной ОС Windows 10, 4-ядерным 8-поточным чипом Intel Core i7-1195G7 с тактовой частотой до 5,0 ГГц и графикой Intel Iris Xe Graphics, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем на 1 ТБ, слотом для карты памяти microSDXC, 5,5-дюймовым экраном с разрешением HD, сенсорной QWERTY-клавиатурой с подсветкой, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, разъемами Thunderbolt 4 и USB Type-A, 3,5-мм разъемом для наушников и временем автономной работы от 3 до 14 часов.