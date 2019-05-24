Умные очки North’s Focals отображают данные Google Fit перед вашими глазами

2019-05-24, Автор - kinder_ggwp; Продукт - North’s Focals; [76]
Умные очки North’s Focals могут поместить важные данные перед вашими глазами от результатов фитнеса до оповещений о встречи. Очки могут синхронизироваться с Google Fit и Google Slides как часть недавних обновлений программного обеспечения, объявленных компанией.

Благодаря интеграции с Google Fit пользователи теперь смогут видеть показатели активности прямо на умных стеклянных линзах. Чтобы синхронизировать свои умные очки с Google Fit, просто загрузите приложение из приложения iOS или магазина Google Play. Затем вы можете выбрать «Способности» в приложении Focals и войти в Google Fit. Вы сможете увидеть как ежедневные, так и еженедельные графики вашего прогресса, включая ваше сердцебиение, которое является показателем Google для отслеживания активной и умеренной активности.

Интеграция с Google Slides, без сомнения, является футуристическим преимуществом для тех, чья работа заставляет их делать регулярные презентации. Вы можете просматривать любые заметки через интеллектуальные очки и перемещаться между слайдами с помощью кольца управления. Пользователям нужно только загрузить расширение Focals Connect Chrome.

Теперь пользователи смогут увидеть, сколько времени они потратили на ношение смарт-очков в день, и, в результате, сколько времени они сэкономили. Хотя замена одного устройства на другое, кажется, сводит на нет всю цель таких цифровых показателей здоровья.


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