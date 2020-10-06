Умный рюкзак Samsonite на базе Google Jacquard

Бренд Samsonite представил два новых рюкзака Konnect-i, каждый из которых оснащен жаккардовой технологией Google, которая может заставить ткань реагировать на прикосновения владельца. Рюкзак для повседневной переноски подключается к смартфону владельца, чтобы пользователи могли выполнять действия и получать уведомления.

Пользователи могут управлять управлять музыкой, отвечать на звонки и сообщения, а также получать оповещения о поездке на автомобиле с помощью Bluetooth. Мобильное приложение может активировать камеру телефона и запускать обратный отсчет фото, предлагать сводку дня и задавать вопросы Google Ассистенту.

Для управления нужно просто коснуться левого ремешка сумки для активации Jacquard от Google. Ярлык контроллера из жаккарда находится в нижней части этого ремешка. Именно этот тег обеспечивает интеллектуальные функции рюкзака. Заряжаемая через micro-USB, бирка может держать заряд до двух недель в зависимости от использования. Рюкзак Konnect-i доступен в двух вариантов Slim или Standard за $ 200 и $ 230.

Оба рюкзака черного цвета изготовлены из водоотталкивающей полиэфирной ткани, не требующей особого ухода со светоотражающими элементами. Внутри есть мягкое отделение для 15,6-дюймового ноутбука, а также широкий передний карман для аксессуаров. По бокам есть внешние карманы для бутылки с водой.
Комментарии и отзывы Samsonite Konnect-i
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