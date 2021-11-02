Уникальная камера Canon PowerShot PX

Компания Canon создала новую камеру PowerShot PX, предназначенную для автоматической съемки уникальных моментов вашей жизни. Камеру также можно использовать как беспроводную веб-камеру, она способна снимать изображения с разрешением 11,7 мегапикселей и видео 60p Full HD. Камера также оснащена поворотно-наклонным зум-объективом, обеспечивающим поворот на 340˚ и угол наклона на 110˚, зум-объектив 19-57 мм, который автоматически отслеживает действие и создает идеальное изображение или видео для вашего случая.

PowerShot PX можно брать с собой куда угодно, благодаря зарядке USB-C и встроенному Wi-Fi, который подключается к вашему интеллектуальному устройству. Также камера активируется голосом. Просто скажите «Привет, Пикси, сделай снимок», и готово, без помощи рук! Четыре голосовые команды охватывают такие полезные функции, как съемка видео и поиск других людей для съемки.