Установлен рекорд для оперативной памяти

Оверклокер Toppc преодолел отметку в 6000, а именно DDR4-6016. Удалось достичь таких высот с помощью модули памяти из серии Trident Z-Royal компании G.Skill. Для разгона был использован комплект из материнской платы MSI MPG Z390I GAMING EDGE вместе с Intel Core i9-9900K.

Напряжение составило 1,7 В, в качестве охлаждения использовался жидкий азот. Тайминги удалось выставить: 31-63-63-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR). Предыдущий рекорд составлял DDR4-5901, был достигнут в аналогичных условиях.

Пользователи которые ищут быструю память, могут приобрести Trident Z Royal объемом 16 ГБ для DDR4-4800 и таймингами CL18-22-22-42 за 477 евро.