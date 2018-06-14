Устройство LaCie DJI Copilot получило премию «Продукт года» в номинации на Фотофоруме-2018

На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе было представлено новое – уже второе – совместное решение Seagate и DJI, созданное в рамках их стратегического партнерства. Сотрудничество двух компаний направлено на развитие решений для управления данными с дронов. Новый накопитель LaCie DJI Copilot, дизайн которого разработал Нил Поултон, представляет собой универсальное устройство для резервного копирования на съемочной площадке. Устройство упростит видеооператорам съемку в полевых условиях. Перенос записей с дрона выполняется быстро, а для их просмотра, который можно осуществлять в полном разрешении, не нужен персональный компьютер. Теперь для воспроизведения, копирования снятого дроном видео и работы с ним достаточно мобильного устройства. Вы можете быстро установить в LaCie DJI Copilot карту SD и с помощью встроенного экрана выполнить перенос файла — без использования ноутбука и сети мобильной связи. Приложение BOSS (Back-up On Set Solution) от LaCie позволяет воспроизводить видео в полном разрешении, а также управлять файлами и упорядочивать их с помощью смартфона или планшета. Для подзарядки мобильных устройств предусмотрен встроенный аккумулятор. Емкость LaCie DJI Copilot составляет 2000 Гбайт (2 Тбайт), что дает возможность сохранить до 65 часов 4K-видео с частотой 30 кадров/с или более 20 тыс. снимков в формате RAW. Рекомендованная производителем розничная цена для России — 26299,99 руб.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Копируйте данные прямо с камеры или карты памяти без использования компьютера

Интегрированный экран состояния для подтверждения резервного копирования данных

Многозадачность: продолжайте делать фотографии во время переноса данных с карты памяти

ОРГАНИЗАЦИЯ К ЛЕТУ

Подключайте телефон к приводу и управляйте файлами без ноутбука

Воспроизводите и просматривайте контент с помощью приложения на мобильном телефоне

Порядок в файлах – вы можете переименовывать, копировать, перемещать и удалять их с помощью мобильного приложения

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ