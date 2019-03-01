Устройство для взлома телефонов, используемое полицией США, попало на eBay за 100 долларов

Устройство для взлома телефонов, которое сотрудники правоохранительных органов используют для извлечения данных, появилась на торговой площадке eBay всего за 100 долларов.

Федеральные агентства в США и других странах, включая ФБР и Министерство внутренней безопасности, обычно тратят до 15 000 долларов на текущие модели универсального устройства судебной экспертизы Cellebrite, хотя более старые версии доступны на вторичном рынке. Похоже, что полицейские или чиновники продали или иным образом избавились от некоторых устройств, которые позже попали в онлайн-аукцион, как сообщает Forbes.

Исследователь кибербезопасности Мэтью Хики купил несколько UFED на eBay и выяснил, какие телефоны сотрудники правоохранительных органов искали в том числе конкретные идентификаторы устройств, такие как номера IMEI, когда к устройствам подключались и какие данные были получены. Для доступа к телефонам UFED используют уязвимые места, неизвестные Apple или Google.