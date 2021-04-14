Утечка характеристик Xiaomi Mi Pad 5

Запуск Xiaomi Mi Pad 5 уже не за горами, так как в сеть утекли характеристики планшета. Планшет имеет кодовое имя K81C и две версии с разным набором микросхем и разным диаметром экрана.

Базовая модель Mi Pad 5 будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 1200, а вариант с большим размером экрана будет использовать Qualcomm Snapdragon 870. Также есть информация, что Mi Pad 5 оснащен 11-дюймовым дисплеем Quad HD + с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 480 Гц.

По утечкам, также говорится, планшет получит боковой датчик отпечатков пальцев и поддержку стилуса. А вариант с процессором Qualcomm получит аккумулятор емкостью 8000 мАч. Это вся информация, что имеется на сегодняшний день у нас.
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